Notfallhilfe : Strom für alle (Not-)Fälle

Der Projektname INTER´RED ist ein Wortspiel aus dem Struktur- und Investitionsprogramm der Europäischen Union: „INTERREG“ und dem Begriff „Rettungsdienste“ als Sammelbegriff für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). In diesem Projekt werden grenzüberschreitende Themen im Bereich der Gefahrenabwehr aufgegriffen, da die zahlreichen, in den verschiedenen Gebieten der Großregion existierenden Risiken, keine Grenze kennen. Vor diesem Hintergrund soll mit diesem Projekt die Zusammenarbeit der BOS ausgebaut werden. Partner dieses Projektes in der Großregion sind Frankreich, Luxemburg, Belgien, das Saarland und Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden, sowie Ausbildungsangebote zu bündeln. „Nur wenn die Kompetenzen und Einsatzressourcen der Partner untereinander bekannt sind, können diese effektiv und grenzüberschreitend in der Gefahrenabwehr eingesetzt werden“, sagt Bernd Dochow vom Katastrophenschutz bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD). Ein Schwerpunkt für Rheinland-Pfalz ist die Optimierung der grenzüberschreitenden Notrufverarbeitung und die Vernetzung der Leitstellen. Das Projekt hat ein Volumen von 7,2 Millionen Euro und läuft noch bis Ende des Jahres. Die EU-Förderung beträgt 3,8 Millionen Euro. Ausführliche Informationen unter https://bks-portal.rlp.de/ organisation/ add/projekt-interred.