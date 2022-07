Energie : 700 Haushalte in Konz kurzzeitig ohne Strom

700 Haushalte in Konz kurzzeitig ohne Strom

Konz Einige Konzer haben sich am Freitagmorgen darüber gewundert, dass der Strom weg war. Das ist der Grund.

Laut dem Stromversorger Westnetz ist es am Freitagmorgen um 5.53 Uhr zu einem Stromausfall in Konz gekommen. „Ursächlich war ein defektes Kabelstück im Umfeld der Umspannanlage Konz“, erklärt Unternehmenssprecher David Kryszons auf TV-Anfrage. Ein 20.000-Volt-Mittelspannungskabel sei betroffen gewesen. Die Umspannungsanlage Konz befindet sich neben der B51 nahe der Saarmündung.

„Betroffen vom Stromausfall waren rund 700 Haushalte“, heißt es bei Westnetz. „Wir konnten durch Umschaltungen im Netz nach und nach innerhalb von weniger als einer Stunde alle wieder versorgen.“ Gegen 6.40 Uhr seien restlos alle Kunden wieder am Netz gewesen. Die Reparaturarbeiten werde Westnetz nun in Angriff nehmen, sagt Kryszons. Davon bekämen die Menschen in Konz aber nichts mit. Die Versorgung werde durch die Arbeiten nicht eingeschränkt, versichert Westnetz.