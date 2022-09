Energie : Stromausfall in Konz-Könen am Montagabend: Was war passiert?

Foto: dpa/Marcus Brandt

Konz Am Montagabend kam es in Konz-Könen und anderen Bereichen der Stadt Konz zu einem Stromausfall. Was war passiert?

(cmo) Am Montagabend, 19. September, gegen 21.50 Uhr wurde es in Konz-Könen schlagartig dunkel. Der Fernseher lief nicht mehr und elektrisches Licht funktionierte auch nicht mehr. Draußen auf deer Straße versammelten sich Menschen vor ihren Häusern mit Taschenlampen. Die Straßenlaternen leuchteten ebenfalls nicht mehr. Was war passiert? Wie der Verteilnetzbetreiber Westnetz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, gab es einen Stromausfall in der Stadt Konz mit Schwerpunkt in Konz-Könen. 2700 Haushalte waren betroffen. Ursache sei eine lokale Störung, ein Kurzschluss in einem Erdkabel, in der Brunostraße in Karthaus gewesen.

Durch Netzumschaltung gelang es dem Netzbetreiber nach 30 Minuten die meisten Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Die letzten 200 Haushalte ohne Strom wieder ans Netz zu bringen, dauerte jedoch etwas länger: Erst gegen 23.30 Uhr konnten die letzten Haushalte über Umschaltungen wieder mit Strom versorgt werden.