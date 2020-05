Defektes Kabel : Stromausfall in Pellingen, Gusterath und weiteren Orten

Foto: dpa/Bernd Settnik

Pellingen Ein 20-Kilovolt-Erdkabel in Pellingen war am Freitagmorgen defekt. Das hat zu einem Stromausfall in mehreren Orten in den Verbandsgemeinden Konz, Trier-Land und Ruwer geführt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf TV-Anfrage erklärt David Kryszons, Pressesprecher des Stromversorgers Westnetz, dass der Defekt an einem Mittelspannungskabel in Pellingen gegen 6.45 Uhr aufgetreten sei. Der Defekt an dem Kabel habe sich auf die Umspannanlage in Gusterath ausgewirkt. Das wiederum habe dazu geführt, dass laut ersten Schätzungen rund 2500 Menschen ohne Strom waren.

„Viele der rund 2.500 Einwohner konnten aber bereits kurzfristig wieder durch Netzumschaltungen mit Strom versorgt werden. Die weiteren Entstörungsmaßnahmen laufen“, sagt Kryszons.

Noch könne er nicht genau sagen, welche Ortschaften betroffen gewesen seien, sagt Kryszons.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Konz vermeldeten aber auf Facebook, dass es einen großflächigen Stromausfall gebe, die Feuerwehren vor Ort für Notfälle aber besetzt seien.

Mehrere Menschen aus dem Konzer Stadtteil Oberemmel, der im Konzer Tälchen unterhalb von Pellingen liegt, meldeten in einer Stadtteil-Facebook-Gruppe, dass die Stromversorgung in diesem Ort nach etwa einer Stunde wieder hergestellt war.