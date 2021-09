Zwischenfall : 2600 Einwohner betroffen: Stromausfall in zwei Orten

Ein Erdkabel wurde bei Bauarbeiten beschädigt. Die hat den Stromausfall ausgelöst. Symbolf oto: dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Serrig/Taben-Rodt In Serrig und Taben-Rodt gab es am Mittwochmorgen eine Störung in der Stromversorgung. Die Ursache war menschengemacht.

Um 8.35 Uhr kam es am Mittwochmorgen in Serrig und Taben-Rodt sowie dessen Ortsteil Hamm zu einem Stromausfall. Laut Westnetzsprecher David Kryszons wurde die Störung dadurch ausgelöst, dass ein Tiefbauunternehmen im Rahmen eines Straßenausbaus ein Mittelspannungserdkabel beschädigt hat.

