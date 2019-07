Saarburger Sesselbahn : Stufenfrei dem Himmel ein Stück näher

Die Bergstation der Sesselbahn Saarburg wird künftig barrierefrei und bietet somit allen Gästen diesen wundervollen Ausblick auf das Saartal. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Die Stadt Saarburg kann den 480 000 Euro teuren Aufzug an der Bergstation der Sesselbahn und einen barrierefreien Wanderweg auf dem Warsberg nun angehen. Die Förderbescheide im Rahmen des Programms „Tourismus für alle“ sind da. Weitere Projekte zur Barrierefreiheit sind geplant.

Langsam geht es im Zweiersitz der Saarburger Sesselbahn dem Himmel entgegen. Häuser und Straßen werden kleiner. Weinberge und Grün rücken ins Sichtfeld. Frischer Wind weht um die Nase. Die Sorgen bleiben anscheinend am Boden zurück. Am höchsten Punkt beglückt der weite Blick über das Saartal samt Stadt und sanfter, dunkelgrüner Hügellandschaft.

Wer mit der Sesselbahn auf den Warsberg schwebt, erlebt einen solchen zehnminütigen Kurzurlaub. Theoretisch steht diese Reise auf Saarburgs Anhöhe allen offen. Doch praktisch stößt manch einer zumindest an der Bergstation an seine Grenzen. Denn dort muss, wer zum Ferienpark auf dem Hochplateau oder zum Pfannenkuchenhaus gelangen oder auch nur die schöne Aussicht genießen will, bis zu 32 Treppenstufen überwinden.

Meinung Investitionen, die allen nutzen Manch einer mag den Kopf schütteln über den geplanten Aufzug an der Bergstation der Sesselbahn. Er ist mit 480 000 Euro ja auch nicht ganz günstig. Aber ihn einzurichten, ergibt Sinn. Viele profitieren davon, nicht nur Menschen mit Behinderung mit oder ohne Rollstuhl, sondern auch ältere, geheingeschränkte Menschen mit und ohne Rollator, Eltern mit Kinderwagen, Radler mit einfachem Fahrrad oder E-Bike und jeder, der mal gerade fußfaul ist. Zusammengefasst bedeutet dies: Fast alle profitieren in irgendeiner Lebensphase, sei es, dass sie einmal den Kinderwagen mit eigenem Nachwuchs, den Rollstuhl mit Vater oder Mutter oder den eigenen Rollator schieben. Und überhaupt: Der Aufzug steht aber auch in einem größeren Kontext: Die Stadt Saarburg plant eine barrierefreie Achse von einem zum andern Ende. Zudem sollen Attraktionen wie die Burg und touristische Einrichtungen wie Unterkünfte und Gaststätten ebenfalls barrierefrei gestaltet werden oder sie wurden es schon. So wird nicht nur eine neue Zielgruppe im Tourismus erreicht. Behinderten Menschen werden auch die Möglichkeiten eingeräumt, die ihnen nach der UN-Behindertenrechtskonvention zustehen. ⇥ Marion Maier: ⇥ m.maier@volksfreund.de

Info Förderprogramm: Sinn, Projekte, Anmeldung 2016 wurde die Saar-Obermoselregion (ehemalige Verbandsgemeinde Saarburg und die VG Konz) als Modellregion für barrierefreien Tourismus in das Programm „Tourismus für alle“ aufgenommen. Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik, sagt: „Die Barrierefreiheit ist wichtig, weil wir damit eine neue Zielgruppe erschließen können, die darauf angewiesen ist. Für alle anderen wird es komfortabler.“ Das Programm habe geholfen, das Augenmerk auf das Thema Barrierefreiheit zu lenken. Noch bis Ende 2019 können öffentliche Stellen und auch private Anbieter Projekte für das Programm anmelden, Kontakt: Projektleiterin Anna-Lena Koster, Saar-Obermosel-Touristik e.V., Telefon 06501/60180420 Folgende Projekte wurden bislang realisiert: - die Vollzeitstelle der Projektleiterin Barrierefreier Tourismus angesiedelt bei der Saar-Obermosel-Touristik (Förderung: 50 Prozent) - ein Marketing-Projekt, mit dem die Internetseite der Saar-Obermosel-Touristik barrierefrei gestaltet wird (50 Prozent) - Betrieb (40 Prozent): Das Weinhotel Ayler Kupp hat in seinem Gästehaus Zimmer barrierefrei umgebaut. Das ist geplant: - Projekte für Roscheider Hof und Kloster Karthaus prüft die Konzer Verwaltung derzeit noch - Betrieb: Das Hotel St. Erasmus in Trassem will zehn Zimmer im Landhaus umbauen. Auch außerhalb des Programms „Tourismus für alle“ ist Barrierefreiheit in Konz und auch Saarburg Thema. So wurde ein Aufzug in den Roscheider Hof eingebaut und das Saar-Mosel-Bad barrierefrei konzipiert. Das Bad wurde auch zertifiziert nach den Richtlinien von „Reisen für Alle“. Das bedeutet, die Angaben zur Barrierefreiheit wurden extern erhoben und geprüft. Mindestens ein Mitarbeiter hat eine Schulung zum Thema „Barrierefreiheit als Qualitäts- und Komfortmerkmal“ besucht. Weiterhin wurden nach diesen Richtlinien folgende Einrichtungen und Betriebe laut Saar-Obermosel-Touristik zertifiziert: Kloster St. Bruno Konz-Karthaus, Weingut und Brennerei Peter Greif Tawern, die Tourist-Informationen Konz und Saarburg, Hotel-Garni Saar Galerie Saarburg, Landal Warsberg und Kulturgießerei in Saarburg, Hofgut Serrig, Weinhotel Klostermühle Ockfen, Gästehaus Ayler Kupp in Ayl, Freizeitanlage Multi-Kulti Fun-Beach in Schoden

Betriebsleiter Alois Marx erinnert sich: „Kürzlich kam ein älterer Mann aus den USA hier hoch. Er ging am Stock. Als er die Treppen gesehen hat, meinte er erst mal: ,Das schaffe ich nicht.’“ Nach einer Verschnaufpause auf einem Stuhl habe er es dann aber doch geschafft. Doch es sind nicht nur ältere, gehbehinderte Menschen, die mit den Treppen Probleme haben. Auch Eltern mit Kinderwagen oder Radler mit E-Bike tun sich damit schwer.

Aufzug an der Sesselbahn Das soll sich ändern. Deshalb will die Stadt bereits seit Jahren einen Aufzug an dieser Stelle bauen und hat dafür Geld aus dem Programm „Tourismus für alle“ beantragt (siehe Info). Stadtbürgermeister Jürgen Dixius sagt: „Der Förderbescheid ist nun da.“ Es folge die Ausschreibung, und im Oktober, also wenn sich die Sesselbahn, deren Talstation in diesem Jahr erneuert wurde, in der Winterpause befindet, soll der Aufzugbau beginnen. Kosten: rund 480 000 Euro, Fördermittel: 407 000 Euro.

Drei Jahre hat die Stadt auf die Förderzusage gewartet. Zur Frage, warum das so lange gedauert hat, sagt Dixius: „Das ist eine neue Förderkulisse, und es gab viele Rückfragen.“ Ein Problem sei beispielsweise gewesen, dass die Transportgehänge für Elektrorollstühle, Kinderwagen und Ähnliches noch hätten entwickelt und zertifiziert werden müssen. Doch wie fördert man etwas, was es noch nicht gibt?

Barrierefreier Wanderweg Zusammen mit dem Aufzug auf dem Warsberg ist dort ein barrierefreier, nicht ganz ein Kilometer langer Wanderweg geplant. Auch für ihn kam nun die Förderzusage. Kosten: 231 900 Euro, Fördersumme: 177 350 Euro. Aufzug und Wanderweg sind Bausteine einer barrierefreien Achse in der Stadt, die sich vom Kammerforst über das Kasernengelände und den Bahnhof bis hin zum Warsberg ziehen soll. Dixius ergänzt: „Beim Umbau der Kaserne und bei der Rathaussanierung achten wir ebenfalls auf Barrierefreiheit.“

Barrierefreie Burg Zumindest in Teilen soll die Ruine der Saarburg auch für behinderte und in der Bewegung eingeschränkte Menschen erreichbar gemacht werden. Der Bauausschuss der Stadt hat deshalb im Mai einen Prüfungs- und Planungsauftrag über rund 108 000 Euro an ein Saarburger Ingenieurbüro vergeben. Jürgen Dixius sagt: „Vergangene Woche hatten wir ein Abstimmungsgespräch mit der Denkmalpflege. Im Oktober soll der Förderantrag stehen.“ Die Planung sieht bislang einen Aufzug oberhalb des Parkplatzes an der Burg vor, der die Menschen auf das Niveau des Burgturmfußes bringt. Mit Rampen und einem Treppenlift sollen weitere Barrieren überwunden werden.

Sesselbahn Saarburg. Foto: TV/Marion Maier