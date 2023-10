Fünfter Tag Suche nach vermisster Saarburgerin geht auch am Samstag weiter

Auch an Tag fünf des Verschwindens fehlt jede Spur von der vermissten Saarburgerin, die das Saarburger Krankenhaus am Dienstag verlassen hat und nicht mehr zurückgekehrt ist. Die Suche geht laut Polizei auch am Samstag weiter, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarburg am Samstagvormittag auf TV-Anfrage. Neue Hinweise habe es nicht mehr gegeben.