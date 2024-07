Sport-Event des Wochenendes Fahrrad-Trail in Trassem: Adrenalin pur!

Der Vergleich mag überraschen. „Es ist ein bisschen so wie Schach an der Felswand“, sagt Trainer Jan Kemmer und beschreibt damit das, was die 80 Amateur- und Profisportler am Wochenende in Trassem (Kreis Trier-Saarburg) gezeigt haben. „Es gehört sehr viel Taktik zum Sport. Man muss immer überlegt fahren und sehr viel denken, weil jeder Wettkampf neue und stets andere Herausforderungen bereithält“.