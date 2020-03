Coronavirus : Mehr als 500 Corona-Proben treffen täglich in Trierer Labor ein

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier/Trier-Saarburg Synlab in Trier ist die wichtigste Auswertungsstelle für Corona-Proben in der Region Trier. Die Angestellten haben alle Hände voll zu tun. Bis ein Test ausgewertet ist, dauert es in der Regel zwei Tage.

( Auf TV-Anfrage erklärt Kreis-Pressesprecher Thomas Müller, dass das Gesundheitsamt keinen Überblick darüber habe, wie Menschen in Trier und Trier-Saarburg auf das Coronavirus getestet worden sind. Das liege daran, dass die meisten Proben in privat betriebenen Laboren untersucht werden. Negative Befunde werden nur an den Getesteten weitergegeben. Das Gesundheitsamt bekommt nur eine Mitteilung, wenn jemand erkrankt ist. Das werde auch umgehend an die Öffentlichkeit kommuniziert, erklärt Müller. Zudem würden neben den Fieberambulanzen weitere Beatmungsplätze geschaffen und auch Material wie Schutzanzüge angeschafft.

Der Kreissprecher versichert, dass die Covid-19-Testkapazitäten groß genug seien. Zu den Laborkapazitäten kann er keine Auskunft geben. Fakt ist, dass zurzeit nicht alle Ergebnisse wie am Anfang der Pandemie kommuniziert, am Tag nach dem Abstrich vorliegen. Wenn jemand zum Beispiel beim Hausarzt getestet wird, muss dieser die Probe ins Labor schicken. Passiert das an einem Freitagnachmittag, kann es bis Dienstag dauern, bis ein Ergebnis da ist. Das negative wird dem Patienten über den Hausarzt mitgeteilt. Ist der Patient infiziert, meldet sich das Gesundheitsamt.

Das wichtigste Labor für die Region Trier ist Synlab in Trier. Dort kommen zurzeit laut dem ärztlichen Leiter Dr. Thomas Voitz mehr als 500 Proben täglich an. „Vorgestern waren es 550, gestern 570“, sagte er am Donnerstag im Gespräch mit dem TV. Durch die Masse der Proben verlängere sich der Auswertungszeitraum einer Probe aktuell. Zurzeit kämen alle Resultate spätestens am zweiten Tag nach Abgabe der Probe. Voitz versichert: „Alle Laborkapazitäten werden hochgefahren.“

Lesen Sie auch Service : Was bei Verdacht auf eine Corona-Infizierung zu tun ist