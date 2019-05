Taben-Rodt : Taben feiert seinen Heiligen

Taben-Rodt (mai) Die Pfarrgemeinde St. Quiriakus und Auctor in Taben-Rodt feiert mit mehreren Veranstaltungen in diesem Jahr, dass die Gebeine des heiligen Quiriakus seit 1250 Jahren in der Pfarrkirche ruhen.

