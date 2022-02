Dorfentwicklung : Wohnen und Kultur: Was sich Taben-Rodt trotz prekärer Finanzsituation alles leisten will

So hat die Taben Rodter Waldbühne am Sportplatz die längste Zeit ausgesehen. Foto: Herbert Thormeyer

Taben-Rodt Taben-Rodt hat große Pläne: Mehrere Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in Bauprojekte gesteckt werden? Doch was genau ist geplant und wie soll die kleine Ortsgemeinde das Geld dafür aufbringen? Wir haben nachgefragt.