Polizei : Täter scheitert an Terrassentür

Zerf Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag vergeblich versucht, in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in der Straße Mühlenflur in Zerf einzubrechen. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen 8 und 11 Uhr ereignet haben.

Der Täter habe versucht, den Schließzylinder der Terrassentür aufzubohren, was ihm jedoch nicht gelang. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich durch den Bewohner der Einliegerwohnung gestört fühlte, der zu Hause war.