Einkauf bei heimischen Bauern Rotary Club unterstützt die Tafel in Konz

„Für viele Bürgerinnen und Bürger sind es wirtschaftlich schwierige Zeiten, alles wird teurer, insbesondere Lebensmittel, Heizkosten und Kraftstoffe. Zahlreiche Familien leben finanziell am Limit und müssen den Euro zweimal umdrehen. Die Sicherung der monatlichen Ernährung wird für sie zur Herausforderung“, berichtet Helmut Lieser, Gemeindienst-Beauftragter des Rotary Clubs Saarburg. Hier kommen die Tafeln ins Spiel. „Und weil der Anteil der Bedürftigen immer größer wird, nimmt auch ihr Andrang an den Tafeln stetig zu. Weil aber insbesondere Lebensmittel deutlich teurer geworden sind, halten die einschlägigen Discounter und Bäckereibetriebe kaum mehr Mehrmengen vor, so dass auch die Tafeln immer weniger unverkaufte Überschussware nach Feierabend dort abholen können. Hier laufen zwei Entwicklungen diametral entgegen“, so Lieser. Als der Rotary Club Saarburg von dieser Misere erfährt, entschließt sich der amtierende Präsident Peter Michels, die Trierer Tafel – Ausgabestelle Konz – zu unterstützen. Dabei stößt er auf große Zustimmung nicht nur bei Pfarrer Georg Dehn von der Kirche St. Nikolaus, sondern auch beim Leiter der Tafel Konz, Pastoralreferent Horst Steffen vom Bistum Trier. „Dem Rotary Club Saarburg geht es um eine monatliche Unterstützung durch Andienen frischer Lebensmittel, und so beschafft er seit Oktober vergangenen Jahres große Mengen Kartoffeln, Äpfel, Möhren, die er bei heimischen Bauern kauft, so dass eine Win-Win-Situation entsteht, von der auch die heimischen Landwirtschaftsbetriebe profitieren“, berichtet Helmut Lieser weiter. Die Tafel Konz fragte laut Lieser gerade in der Weihnachtszeit auch nach Orangen und Schokolade, ansonsten ganzjährig aber auch nach Milch, Butter und auch Windeln.