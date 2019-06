Essen, Ehrungen, Übungen : Konzer Feuerwehr lädt zu zweitägigem Fest ein

Konz Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Konz feiert am Wochenende. Für Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, ist rund um das Gerätehaus in der Granastraße ein buntes Programm geplant. Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit der Fahrzeugausstellung der Konzer Wehrleute und von Kollegen anderer Wehren und Hilfsorganisationen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Zum Mittagessen gibt es Erbseneintopf aus der Feldküche. Um 15 Uhr treffen sich die Alterskameraden der Feuerwehr. Musikalisch wird es um 16 Uhr, wenn der Musikverein Harmonie Könen zum Platzkonzert einlädt. Den Abschluss am Samstag macht die Band Neighbourhood ab 20 Uhr.