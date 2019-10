Mehrere Feste an der Obermosel : Tag der Vereine, Bloas und Moselrock locken nach Wasserliesch

Die Mundart-Musiker Leiendecker Bloas aus Trier kommen am Samstag zum Jubiläum des SV Viktoria nach Wasserliesch. Foto: Trierischer Volksfreund/Leiendecker Bloas

Wasserliesch In Wasserliesch ist viel los in nächster Zeit: Am Samstag spielt dort eine Trierer Kultband. Am Wochenende darauf folgen Moselrock und ein Fest der Dorfvereine.

Gleich mehrere Vereine und Initiativen machen den Herbst in Wasserliesch bunt und musikalisch. Drei größere Veranstaltungen stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm.

Los geht es am Samstag, 12. Oktober, mit einem Konzert der Leiendecker Bloas. Die kultige Mundartband um das Trierer Original Helmut Leiendecker spielt zu Ehren des 100-jährigen Bestehens des SV Viktoria Wasserliesch ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.

Der SV Viktoria Wasserliesch ist auch knapp eine Woche später wieder mit dabei. Dann laden fast alle Dorfvereine für Freitag, 18. Oktober, ab 18 Uhr zum Tag der Vereine ein. Programm wird in der Mehrzweckhalle der Grundschule und auch im Außenbereich geboten. „Fast alle Vereine stellen sich vor und haben etwas für Sie vorbereitet“, verspricht Mitorganisatorin Nicole Stolze vom Karnevalsclub Wasserliesch (KCW). Sportliche Herausforderungen bieten der SV Wasserliesch sowie der Tennisverein. Der Billardverein ist ebenfalls anwesend und beantwortet Fragen rund um den Billardsport. Der Musikverein sorgt für Unterhaltung in der kleinen Turnhalle, wo er eine offene Probe abhält. Der Kirchenchor hat sich für das Foyer angemeldet, wo die Besucher auch mitsingen dürfen.

Der Liescher Bühnenspaß und der Heimat- und Verkehrsverein sowie die freiwillige Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort. Der Förderverein des Kindergartens hat Ausmalbilder für die kleinen Besucher vorbereitet. Auch das Wasserliescher/Oberbilliger Wochenblatt sei dabei, verspricht Stolze. Der KCW kümmere sich um Essen und Getränke. Die Organisatoren fordern die Bürger auf: „Informieren Sie sich über die Vereine. Jeder Verein braucht Nachwuchs. Denn ohne Vereine kann so ein Dorf nicht leben.“

Am Tag nach dem Vereinstreffen geht es gleich munter weiter. Die Organisation übernimmt dann wieder der KCW. Am Samstag, 19. Oktober, verspricht der Verein ab 19.30 Uhr beim Moselrock Bier, Cocktails, Burger, Pommes und Musik. Als Vorband tritt die Gruppe Strange Brew auf. Danach steht Proof auf dem Programm. Vor der Mehrzweckhalle, wo das Konzert stattfindet, steht dann ein Food Truck. Einlass ist ab 19 Uhr.