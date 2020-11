Religion : Taizégebet in Konzer Pfarrkirche

Konz Das Dekanat Konz-Saarburg veranstaltet ein Abendgebet nach dem Vorbild der Gemeinschaft von Taizé in Frankreich.

Das Taizégebet findet am Freitag, 27. November 2020 um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Konz statt. Bei der Veranstaltung werden die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften berücksichtigt. So wird das Taizégebet unter anderem bis auf weiteres in der Kirche und nicht wie bei vorherigen Anlässen in der Krypta gehalten.