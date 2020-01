Gebet : Taizégebet in St. Nikolaus in Konz

Taizégebet in St. Nikolaus in Konz

Konz Das Dekanat Konz-Saarburg veranstaltet ein Abendgebet nach dem Vorbild der Gemeinschaft von Taizé in Frankreich. Eingeladen sind Christen jeden Alters und aller Konfessionen. Mit einfachen Gesängen, einem Text aus den Evangelien, dem Gebet am Kreuz und einem kurzen meditativen Text ist das Abendgebet gestaltet.

Das Taizégebet findet am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Nikolaus (in der Krypta, Eingang neben dem Kirchplatz) in Konz statt.