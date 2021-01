Wirtschaft : Irritation nach Minister-Aussage zu Tanklager-Ausbau in Mertert

Temmels/Grevenmacher Es sind nur zwei Sätze in einer Antwort von Minister François Bausch auf eine parlamentarische Anfrage, trotzdem sind die Sorgen an der Obermosel wieder da. Es geht um den ungeliebten Ausbau des Merterter Tanklagers.

Der luxemburgische Mobilitätsminister François Bausch (Die Grünen) führt auf zwei Seiten aus, dass der Warenumschlag von 2019 auf 2020 zurückgegangen ist. In seiner letzten Antwort formuliert er dann zwei Sätze, die es aus Sicht der Kritiker des Tanklagerausbaus in sich haben. „Der Import von Ölprodukten geschieht zurzeit zum größten Teil über die Straße. Ein größerer Anteil auf der umweltfreundlichen Wasserstraße würde durch den Ausbau der Anlagen im Merterter Hafen möglich“, heißt es da. Gemeint sind damit die Tanks der Firma Tanklux im Merterter Hafen. Deren Erweiterung von 60 000 auf geplante 150 000 Kubikmeter ist in Luxemburg von 2007 bis 2018 lange Zeit diskutiert und schließlich wegen des Widerstands in den Nachbargemeinden zu den Akten gelegt worden. Obwohl sich 2018 sowohl der damalige Wirtschaftsminister Etienne Schneider als auch der damalige Arbeitsminister Nicolas Schmit öffentlich gegen den Tanklagerausbau ausgesprochen haben, ist das Schreckgespenst nun wieder da. Und das obwohl die beiden damaligen Minister zur LSAP gehören, die immer noch an der luxemburgischen Regierung beteiligt ist.