Vom kleinen Dorf auf große Fahrt Wie der niederländische Tankschiffkapitän Edwin Schalke in Fisch sein Zuhause gefunden hat

Fisch · Der gebürtige Holländer Edwin Schalke beteiligt sich mit großem Engagement ehrenamtlich an der Dorfgemeinschaft. Wie es den Kapitän eines Tankschiffs nach Fisch verschlagen hat und was er an einem einfachen Leben auf dem Land so schätzt.

20.08.2023, 11:36 Uhr

Im ehemaligen Stall des Bauernhauses in Fisch, in dem Edwin Schalke lebt, hat er sich eine Werkstatt eingerichtet, wo der Kapitän in seiner Freizeit gerne an alten Motorrädern schraubt. Seine zweite Leidenschaft ist auch zu sehen: Er raucht gerne Pfeife. Foto: Willems Matthias

Von Matthias Willems

Edwin Schalke wurde in Den Haag geboren und wuchs in Rotterdam auf. „Mein Traum war es immer, Lokführer zu werden. Mein Vater besaß eine Modelleisenbahn und ich war immer begeistert von Zügen“, erinnert sich der 52-Jährige. Doch als er mit der Schule fertig war, wurde er von der holländischen Eisenbahngesellschaft abgelehnt, weil er noch keine 18 war. „Meine Mutter sagte mir, entweder gehst du zurück zur Schule oder suchst dir Arbeit.“