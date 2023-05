Meilenstein für Dorfentwicklung Tawern will alten Ortskern erhalten und schafft neue Regeln für Grundstücksverkäufe

Tawern verbirgt sein historisches Erbe hinter von Autoabgasen verfärbten Fassaden an den Durchfahrtsstraßen Römerstraße und Am Markt. Der Ortskern, der am Zusammenfluss von Mannebacher Bach und Mausbach entstanden ist, bietet noch jede Menge alten Hausbestand in engen Gassen. Dazwischen Scheunen und auch Gärten und Wiesen, die Begehrlichkeiten bei Investoren wecken könnten, die auf der Suche nach Flächen für gewinnbringende Mehrfamilienhäusern in der bei Luxemburg-Pendlern beliebten Gemeinde sind.