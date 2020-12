Kommunalpolititk : Corona bremst Dorfentwicklung

Tawern Tawern ist wegen der Pandemie in Verzug mit seinem Zukunfts-Konzept. Ein erster Entwurf liegt aber bereits vor.

Noch vor Corona konnten Kinder und Jugendliche über ihre Wünsche befragt werden. Die Ergebnisse verblüfften Müller: „Nicht nur, dass stark befahrene Straßen als Gefahr angesehen werden, die jungen Leute suchen sich in ihrer Freizeit ihre eigenen Räume.“ Da werde beispielsweise an Bächen und im Wald gespielt, staunt er.

Eigentlich sollte schon eine zweite Bürgerwerkstatt das Konzept längst in die Umsetzungsphase gebracht haben. Doch wegen Corona ist das nicht möglich. Der Dorferneuerungsausschuss, der später auch die Umsetzung begleiten wird, will das dicke Druckwerk in eine leichter verdauliche Form bringen und im ersten Quartal 2021 im Internet auf www.tawern.de präsentieren. Dort kann es sich dann jeder als Entwurf anschauen.

Auch die Planer vom Büro HSI in Trier haben nicht an der Sitzung teilgenommen. Sie sollten das Straßenausbaukonzept in Fellerich vorstellen. Hier steht der Ausbau der Straße Zum Albach an. Im Zuge dessen soll auch die Außengebietsentwässerung abgeschlossen, sowie ein bisher nicht ersterschlossener Straßenabschnitt erschlossen werden.