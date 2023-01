Neubauten statt Sanierung : Tawern und Oberemmel brauchen neue Schulen

Die Grundschule Tawern steht mitten im Dorf. Für eine Erweiterung ist zu wenig Platz. Deshalb soll sie nicht saniert, sondern an anderer Stelle neu gebaut werden. Foto: Matthias Willems

Konz-Oberemmel/Tawern Auf die Stadt und die Verbandsgemeinde Konz kommen wohl große Investitionen zu: Statt die alten Gebäude zu sanieren, müssen wohl Neubauten her. Woran das liegt, wo sie hinkommen sollen und warum in Tawern voraussichtlich eine Sportanlage wegfällt.

Die Grundschulen in Tawern und Oberemmel sind zu klein. Die Orte sind in den vergangenen Jahren gewachsen, die Ansprüche an moderne Unterrichtsräume ebenfalls. Die alten Schulgebäude sind dafür offensichtlich nicht mehr geeignet. Das ist sowohl in Tawern als auch im Konzer Stadtteil Oberemmel schon länger bekannt. Doch jetzt deutet sich an, dass eine Sanierung der Schulen in beiden Orten offenbar keine realistische Chance mehr hat. Deshalb kommen voraussichtlich große Neubauprojekte auf den Konzer Stadtteil sowie auf die Ortsgemeinde Tawern zu. Träger der Grundschule in Oberemmel ist dabei die Stadt Konz. Für das Gebäude in Tawern ist die Verbandsgemeinde verantwortlich, die entsprechend auch die Kosten tragen müsste.

Abriss und Neubau in Tawern?

Der Tawerner Ortsbürgermeister klingt im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund erleichtert, dass für die Grundschule in seinem Ort wohl eine sinnvolle Lösung gefunden wurde. „Wir hadern seit Längerem mit der Schulsituation“, sagt er. Der bestehende Schulstandort sei für eine zweizügige Ganztagsgrundschule schlichtweg zu klein. Um dem erhöhten Bedarf durch eine weitere Klasse zum Schuljahr 2022/2023 und den zusätzlichen Räumen einer Ganztagsschule gerecht zu werden, hat die Verbandsgemeinde seit diesem Schuljahr vorübergehend vier Containerräume auf dem Schulhof der Grundschule Tawern bereitgestellt.

„Die Verkehrssituation ist extrem schwierig in den Stoßzeiten“, führt Müller weiter aus. Zwar sei man seit Jahren in guten Gesprächen mit der Verbandsgemeinde, und zur Erweiterung sei auch das alte Amtsgebäude, ein gemeindeeigenes Gebäude gegenüber der Schule, in Betracht gezogen worden. Dieses sei aber nicht geeignet. Außerdem hätten die Kinder über die viel befahrene Straße gehen müssen, um zu dem Gebäude zu kommen. Flächen für einen Anbau direkt neben der Schule stehen laut einer Potenzialanalyse ebenfalls nicht zur Verfügung. Insgesamt wäre eine Generalsanierung des in den 1960er Jahren errichteten Schulgebäudes wohl genauso teuer oder gar teurer als ein Neubau geworden. Müller beschreibt es so: „Viele Schulen und Kitas sind früher in der Dorfmitte gebaut worden. Die Dörfer wachsen – und für die Schulen ist im Ortskern kein Platz zum Erweitern.“

Deshalb ist Müller sehr froh, dass sich der Ortsgemeinderat in der jüngsten Sitzung für den Neubau einer Grundschule ausgesprochen hat. So können die 320 zusätzlichen Quadratmeter problemlos geschaffen werden, die die Grundschule aus Sicht der Schulbehörde für zusätzliche Räume bräuchte. So könnten ein Klassenzimmer, zwei Ganztagsräume, mehrere Funktionsräume sowie eine Mensa und eine Ausgabeküche gebaut werden.

Die Tennisplätze bräuchten in Tawern einen neuen Standort, wenn auf diesen Flächen eine neue Grundschule gebaut werden sollte. Foto: Mathias Willems/Matthias Willems

Das alles ist laut einer Vorlage zu dem Thema nur durch einen Neubau zu realisieren. Und damit komme man auch den Wünschen der Betroffenen nach. „Es gibt Schreiben der Eltern und Lehrerschaft, die schon länger darum gebeten haben, die Schule neu zu bauen“, sagt Müller.

Und eine Potenzialanalyse hat ergeben, dass sogar eine Fläche vorhanden ist, die den Schülern eine Fahrt mit dem Bus zum Sportplatz oder zur Turnhalle ersparen könnte. Die Ortsgemeinde will der VG für den Neubau die Tennisplätze am Sportplatz in Tawern zur Verfügung stellen. Dieses Grundstück hat die Ortsgemeinde mit einem Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung an die VG übertragen. Dieser stehen nun 7000 Quadratmeter zur Verfügung, um ein neues Schulgebäude in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz und zur Turnhalle zu planen.

Die Grundschule in Oberemmel ist in die Jahre gekommen. Inzwischen wird ein Neubau statt einer Sanierung wahrscheinlicher. Der Grund: Die Kosten für eine potenzielle Sanierung laufen aus dem Ruder. Foto: Mathias Willems/Matthias Willems

Damit die Planung beginnen kann, muss der Verbandsgemeinderat zustimmen. Ein entsprechender Beschluss soll in der Sitzung am Donnerstag, 2. Februar, gefällt werden. Wenn der Beschluss da sei, könne die Verwaltung mit der Planung beginnen, welche wiederum Voraussetzung für das Stellen von Fördermittelanträgen sei, erklärt Verwaltungssprecherin Susanne Nenno. Ein Zeitfenster für die Umsetzung des Neubaus gebe es deshalb noch nicht.

Was in Oberemmel passieren soll

In Oberemmel gibt es schon seit 2019 Pläne, den Schulaltbau zu sanieren. Dafür war die Stadt Konz bereit, mehre Millionen Euro zu investieren. Es gab auch schon eine Planung, wie die Sanierung hätte ablaufen können. Doch 2022 zeichnete sich ab, dass sich eine Sanierung vermutlich gar nicht rechnen würde. Auch die Antwort auf die Frage, ob ausreichend Platz für eine notwendige Erweiterung am alten Standort da wäre, fiel eher negativ aus. Der Abriss des Altbaus und ein möglicher Neubau kamen ins Gespräch.

Entschieden ist inzwischen immer noch nichts. Derzeit warte die Verwaltung noch auf einen Beschluss der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion beziehungsweise der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, ob die Sanierung oder ein Neubau gefördert werde, sagt Verwaltungssprecherin Susanne Nenno.