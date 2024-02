Polizei warnt Mehrere Kinder in Tawern und Wasserliesch beobachtet oder angesprochen

Die Polizei in Saarburg bestätigt die Angaben. Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion (PI) in Saarburg, erklärt: „Bei der PI Saarburg gingen am 14. Februar zwei Hinweise ein, dass in Tawern in der Kapellenstraße und in der Mannebacher Straße, jeweils ein Kind von einem älteren Mann angesprochen wurde.“