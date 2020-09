Kommunalpolitik : Tawern will Bodenspekulation verhindern und Bauland schaffen

Tawern Die Ortsgemeinde benötigt dringend neue Grundstücke, weil die Nachfrage groß ist. Der Mangel lockt findige Geschäftsleute an. Um sie in die Schranken zu weisen, geht der Ort einen vielversprechenden Weg.

„Wir sprechen von einem etwa 7,5 Hektar großen Gelände“, sagt Müller. Die 75 000 Quadratmeter mit der Flurbezeichnung „Zwischen den Brüchern“ werden zurzeit noch als Ackerland genutzt. Dass sich das Gebiet als zukünftiges Bauland eignen könnte, haben findige Geschäftsleute wohl schon länger vermutet und begonnen, Land aufzukaufen. „Aber Bodenspekulation ist das Letzte, was wir wollen“, sagt Ortsbürgermeister Müller. Die Gemeinde hat daher neben dem Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans auch entschieden, dass sie sich nach Paragraf 25 des Baugesetzbuches ein Vorkaufsrecht für das Gebiet sichern will. Das Ziel, das die Ortsgemeinde mit dem Vorkaufsrecht verfolgen möchte, ist neben der Unterbindung von Spekulation auch die Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen wie die Anlage von Grünflächen, Rad- und Fußwegen sowie Begegnungsstätten.

Der befürchteten Bodenspekulation begegnet die Ortsgemeinde dadurch, dass sie in Kaufverträge zwischen Verkäufer A und Käufer B eintreten kann. Sie würde dann das Grundstück zu den vereinbarten Konditionen übernehmen können, vorausgesetzt, der Preis stimmt. „Der Wertgutachterausschuss des Katasteramts ermittelt im Streitfall den Wert des Grundstücks“, erläutert Alexander Queins vom Fachbereich Hochbau bei der Verbandsgemeindeverwaltung Konz. Ortsbürgermeister Müller spricht von rund 20 Euro pro Quadratmeter, den die Gemeinde für das Ackerland zahlen würde. „Dazu kommen die Erschließungskosten von ungefähr 90 Euro pro Quadratmeter. Die Ortsgemeinde möchte das Bauland zu Preisen anbieten, das sich auch Einheimische mit durchschnittlichem Einkommen den Bau eines eigenen Hauses leisten können“, sagt Müller. Damit spielt er auf die Entwicklung der Baulandpreise in der Region an, die sich an vielen Stellen nur noch Gutverdiener leisten können.