Unterstützung : Telefonische Unterstützung für Schüler und Lehrer

Konz Familien verbringen in der aktuellen Situation viel Zeit zu Hause. Schulen sind geschlossen, das öffentliche Leben stagniert, private Kontaktmöglichkeiten sind stark eingeschränkt: Wenn der Alltag sich so plötzlich verändert, kann das schon mal zu schwierigen und stressigen Situationen führen.

Dann kann es hilfreich sein, sich auch von neutraler Seite Tipps, Beratung oder andere Unterstützung einholen zu können. Obwohl die Schulen in Konz geschlossen sind, sind die Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen der Realschule plus Konz, der Grundschulen St. Nikolaus und St. Johann erreichbar – nicht vor Ort in den Schulen in Konz, sondern im Homeoffice.