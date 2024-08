Innovation „Made in Temmels“ Metzgerei Klassen setzt auf 24-Stunden-Laden – bald auch an diesen Orten

Alles für den täglichen Bedarf auf wenigen Quadratmetern – der kleine Laden auf dem Parkplatz der Metzgerei Klassen in Temmels ist in einem Container untergebracht. Der Clou: Der Laden kommt komplett ohne Personal aus. Das Betreten des Geschäfts erfordert eine einmalige Registrierung, und dann sucht man sich seine Einkäufe aus den Kühltruhen und Regalen zusammen, scannt die Artikel an der automatischen Kasse selbst und zahlt bargeldlos.