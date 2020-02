Kommunalpolitik : Temmels berät über Haushalt

Temmels In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Temmels am Mittwoch, 12. Februar, 19.30 Uhr im Bürgerhaus geht es um den Haushalt 2020 und 2021 sowie die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.