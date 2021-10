Justiz : Gericht fällt Urteil: In Temmels darf kein Rossmann-Markt entstehen

Trier/Temmels (red/mai) Das Verwaltungsgericht Trier hat eine entsprechende Klage der Ortsgemeinde abgewiesen. In der Begründung des Gerichts spielt ein weiterer Markt eine Rolle.

Das Gericht hat sich nun der Argumentation des Kreises angeschlossen. Bei seiner Ablehnung hat der Kreis den Norma-Markt in Temmels in der Argumentation miteinbezogen. Dieser Markt befindet sich ganz in der Nähe des Standorts, an dem der Drogeriemarkt geplant ist. Der Kreis hat argumentiert, dass es sich aufgrund dieser Nähe um eine „Agglomeration nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe“ handele. Deren Verkaufsflächen müssten gemeinsam betrachtet werden, da sie zusammengerechnet größer als 800 Quadratmeter seien. Bei mehr als 800 Quadratmetern werde die Grenze zur Großflächigkeit überschritten. Das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz lässt großflächige Einzelhandelsbetriebe jedoch nur in sogenannten zentralen Orten zu. Temmels ist in der Landesplanung aber nicht als zentraler Ort ausgewiesen.