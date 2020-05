Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Temmels kämpft um einen neuen Drogeriemarkt

An der Stelle des Feuerwehrhauses (Bildmitte) in Temmels soll nach dem Willen der Ortsgemeinde ein Drogeriemarkt entstehen. Das Feuerwehrhaus würde dafür abgerissen, an einem anderen Standort soll es in größerer Form neu gebaut werden. Die Kosten würde der Drogeriemarktbetreiber übernehmen. Foto: Jürgen Boie

Temmels Nach Kritik der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt es nun einen neuen Plan für die Ansiedlung von drei Geschäften.



Es soll doch noch wie gewünscht funktionieren. Der Ortsgemeinderat Temmels hat bei seiner ersten Sitzung nach der erzwungenen Corona-Pause den geplanten Bau eines Drogeriemarkts an der Bundesstraße Bundesstraße 419 vorangetrieben. Seit zwei Jahren wird bereits an dem Projekt gearbeitet, bei dem das bisherige Feuerwehrhaus abgerissen und an anderer Stelle neu gebaut werden soll, um Platz für einen Drogeriemarkt zu schaffen.

Der mögliche zukünftige Marktbetreiber, die Firma Rossmann, übernimmt die Kosten für den Neubau des Feuerwehrhauses, das um einen zusätzlichen Stellplatz für ein drittes Einsatzfahrzeug und ein Büro für den Gemeindearbeiter erweiterte werden soll. Auf die Einwände der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gegen das Projekt im Zuge einer ersten Beteiligung der Öffentlichkeit reagierte der Rat nun mit einer veränderten Planung.

Info Kein Grund zum Ausweichen Der Ortsgemeinderat konnte wie gewohnt im Sitzungssaal des Bürgerhauses Temmels tagen. Die Platzierung der Tische und Stühle wurde verändert, so dass die Ratsmitglieder den Mindestabstand von 1,50 Meter bequem einhalten konnten. Daher wurde auch einstimmig beschlossen, dass das Tragen einer Mund-/Nasemaske freiwillig sei. Ortsbürgermeister Schneider betonte, wie wichtig aus seiner Sicht das öffentliche Tagen des Ortsgemeinderats sei: „Eilentscheidungen und Absprachen im geschlossenen Kreis sind keine echte Demokratie, sondern können nur im äußersten Notfall und für begrenzte Zeit die Ratssitzungen ersetzen.“

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg stuft die drei Läden Norma, Bäckerei Dietz und Rossmann zusammengenommen als großflächigen Einzelhandel ein. Um diesen großflächigen Einzelhandel – das sind Verkaufsflächen von mehr als 800 Quadratmetern – genehmigen zu können, müsste der Landesentwicklungsplan Temmels als Grundversorgungszentrum einstufen. Diese Funktion haben jedoch an der Obermosel bereits Nittel und Wincheringen. Temmels hat aktuell kaum Chancen, diesen Status ebenfalls zu erhalten.

Die Ortsgemeinde sieht das mit der Großflächigkeit anders. Für Ortsbürgermeister Herbert Schneider, der in seiner Interpretation den gesamten Ortsgemeinderat hinter sich weiß, handelt es sich um zwei vollkommen getrennte Einkaufsgelegenheiten. Zum einen sind das Norma und Dietz, die sich auf einem Grundstück befinden und zusammen knapp 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Diese beiden Geschäfte sind von der architektonischen Gestaltung und von der Erreichbarkeit her als Einheit gedacht. Der vorgesehene Drogeriemarkt wird von dem Komplex Norma/Dietz deutlich abgegrenzt.

Nach der neuen Planung wird das Gebäude für den Drogeriemarkt, der an der Bahnhofstraße liegt und keinen Zugang vom Norma-Parkplatz aus haben wird, um einige Meter in Richtung Bundesstraße verschoben. Der Eingang zum Drogeriemarkt ist ebenfalls an der Bahnhofstraße. Die Kunden- und Mitarbeiterparkplätze sind räumlich vom Norma-Parkplatz getrennt, man kann nicht von einem Parkplatz auf den anderen fahren. Ein dichter, unpassierbarer Sichtschutz – im Gespräch ist eine mindestens 1,80 Meter hohe immergrüne Hecke – soll verhindern, dass man den Eingangsbereich von Norma und Dietz von Rossmann aus sehen kann. Ein Kunde, der in beiden Geschäften einkaufen möchte, kann also nicht „mal eben“ auf die andere Seite des Parkplatzes gehen, um in den anderen Laden zu gelangen.