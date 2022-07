Für den guten Zweck : Regenbogenfahrt in Temmels – Teilnehmerrekord nach zweijähriger Corona-Pause (Fotos)

Temmels 43 Triker aus vier Ländern haben Menschen mit Behinderung auf ihren Maschinen mitfahren lassen und ihnen so einen besonders schönen Tag bereitet. Wie die Tour war, sehen Sie auch im Video und den Foto-Impressionen.

Nach zweijähriger Pause ist die diesjährige Regenbogenfahrt in Temmels mit einer Rekordteilnahme gestartet. Insgesamt kamen 43 Triker aus Deutschland, Belgien, Luxemburg und Frankreich mit ihren Maschinen an die Obermosel.

Regenbogenfahrt in Temmels soll unvergesslichen Tag für Menschen mit Behinderung ermöglichen

Die längste Anfahrt hatte ein Belgier mit seinem Trike. Er fuhr 180 Kilometer, um hier an der Mosel Menschen mit Behinderung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Denn Kern der Veranstaltung war es, Menschen mit Behinderung, die von den Lebenshilfevereinigungen in Trier und Konz betreut werden, einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen. Ortsbürgermeister Herbert Schneider ist über die Resonanz unter den Trikern überglücklich: „Das ist einfach nur herrlich, wenn man sieht, wie sehr sich die Mitfahrer und Mitfahrerinnen über diesen Tag freuen. Für viele ist es der ‚heiligste‘ Tag im Jahr“.

Angefangen hat die Idee, Menschen mit Behinderung einen unvergesslichen Tag auf dem Trike zu ermöglichen, in kleinem Rahmen. Herbert Schneider erinnert sich: „Da meine Nachbarin von der Lebenshilfe in Konz betreut wird, habe ich sie mal auf meinem Trike für eine Runde mitgenommen. Das hat ihr so gut gefallen, das ich darauf hin eine erste kleine Ausfahrt mit zehn Trikes organisiert hatte. Das war der Anfang.“ Von diesen ersten kleinen Anfängen ist heute nichts mehr zu sehen. Da die Veranstaltung zusehens an Größe gewonnen hatte, musste der Veranstaltungsort von der Dorfmitte weg auf den Sportplatz verlegt werden.