Innovative Fleischerei Nächster Clou in Temmels: Findiger Metzger eröffnet smarten Laden

Bei Metzgermeister Klassen in Temmels tut sich wieder was. Von der B 419 war das in den vergangenen Tagen zu beobachten. „Der Metzger in Temmels baut draußen einen neuen Store, vielleicht einen SB-Laden“, meldet ein TV-Leser an die Redaktion. Metzgermeister Peter Klassen bestätigt das auf Nachfrage. „Wir bekommen einen Smartstore“, sagt er. „Das ist eine Art Verkaufscontainer für unsere Kunden.“ Das kleine Geschäft solle am Samstag fertig eingerichtet werden und schon am Montag in Betrieb gehen. Fertig eingerichtet werde der Container, der weniger einem Baucontainer und mehr einem Tiny House ähnele, wohl erst nach Weihnachten.