Dörfer-Serie 2022 : Kein Geld fürs Minimum: Wie Temmels lebenswert bleiben soll

Bei einem Unfall am Morgen des 24. Dezember wurde die Straßenkunst auf dem Kreisel in Temmels komplett zerstört. Noch liegt keine Kostenübernahme für die Schadensreparatur durch die Versicherung des Unfallverursachers vor. Die Ortsgemeinde rechnet mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. Foto: Boie Jürgen

Temmels Temmels hat knapp 900 Einwohner, von denen viele ihr Geld in Luxemburg verdienen – und auch versteuern. Die Folge: Die Gemeindekasse ist so leer, dass kaum Geld für das absolute Minimum an Sozialleben und Ortspflege da ist.