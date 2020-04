Kostenpflichtiger Inhalt: Clubs in Trier und Saarburg : Trotz Corona wird in den Mai getanzt

Sie laden für Donnerstag zur besonderen Wohnzimmerparty per Livestream ein: Patrick Wilbois (links), Betreiber der Tenne in Saarburg, und sein Sohn Sascha. Foto: TV/privat

Saarburg/Trier Auch den Maifeiern hat das Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Club-Partys soll es trotzdem geben – online und mit Verpflegung.

Die Tenne in Saarburg gehört zu den Dinosauriern unter den Clubs. Als die Familie Wilbois sie vor 28 Jahren im Gewerbegebiet Irscher Straße eröffnet hat, hießen Tanzschuppen noch Disco. In den ersten zehn Jahren tanzten die Tennebesucher zu Livemusik.

So erstaunlich wie das Alter des Clubs ist die Tatsache, dass die Tenne angestaubt wirkende Traditionen aus den Anfängen bis heute beibehält. So werden seit fast drei Jahrzehnten beim freitäglichen Rosenball 500 Exemplare der Königin der Blumen an die Besucherinnen verschenkt. Betreiber Patrick Wilbois sagt: „Das läuft richtig gut.“ Die Idee dahinter: Wo die ohnehin tanzfreudigeren Frauen hingehen, dort kommen auch die Männer hin. Für Liebhaber des Standardtanzes bietet das Tenneteam sonntags von 14.30 bis 19.30 Uhr einen Tanztee an. Dort werden Walzer, Rumba und Salsa gespielt. Kuchen gibt es gratis dazu. Das Stammpublikum ist mit über 50 Jahren auch für Tenne-Verhältnisse etwas älter.

Info Hier finden Sie die Streams Luke: twitch.tv/luckysluketrier DJ Carnage23: twitch.tv/djcarnage23 Tenne: facebook.com/patrickwilbois Beckers: facebook.com/beckers.trier Blesius Garten: facebook.com/blesiusgarten Villa Wuller: twitch.tv/kulturvereinvillawuller

Derzeit versucht das Saarburger Tanzlokal genauso wie andere Clubs, die aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten, sein Publikum digital bei Laune zu halten. Seit Mitte März lädt die Tenne auf ihrer Facebookseite zur wöchentlichen Wohnzimmerparty per Livestream ein. Die DJs sind dann Patrick Wilbois (53) und sein Sohn Sascha (30), die dritte Generation der Familie im Club-Gewerbe. Bis zu 300 Menschen haben die Wohnzimmerpartys laut Patrick Dubois dauerhaft online verfolgt und das virtuelle Treffen auch intensiv zum Chatten genutzt.

Zum Tanz in den Mai wollen die Saarburger der Virus-Tristesse eine besondere Party entgegensetzen. Eineinhalb Stunden länger als sonst wird am Donnerstag, 30. Mai, von 20 bis 0.30 Uhr gestreamt. Cocktails werden live gemixt und jeder kann mitmachen (Zutatenliste auf Facebook). Zudem verlosen die Wilbois Fotosessions und Tenne-Gutscheine. Zu hören gibt’s aktuelle Hits, Dancefloor, Disco, Discofox, Rock ’n’ Roll und Latino.

Sie legen am Donnerstag für Lucky’s Luke und Craftprotz auf: Franco Piccolini (links) und Luigi Ferrari. Foto: Lisanne Parry

Ebenfalls am Donnerstag öffnet Lucky’s Luke gemeinsam mit Nikola Weiler von der Kreativbierbar Craftprotz die Online-Pforten. Triers ältester Club feiert den „(Dis)Tanz in den Mai“ von 18 bis 2 Uhr. Das achtstündige Musikprogramm wird von Luke-Chef Jockel Ternes mit Luke-Klassikern bis 20 Uhr eröffnet. DJ Libbert übernimmt mit Funk und Soul die nächste Stunde, bevor Franco Piccolini und Luigi Ferrari die Online-Bühne betreten. Das Duo, das mit dem Lied „Trier ist nicht Barcelona“ bekannt wurde, spielt unter anderem zwei Song-Premieren, wie Luigi Ferrari dem TV verrät. „Außerdem haben wir ein bisschen Interaktion mit den Zuschauern geplant – wir verlosen T-Shirts und Francoviez“, erzählt Ferrari. Im Stundenrhythmus folgt dann das bekannte Luke-Format Jukebox Heros von DJ Claas, Hip-Hop von DJ Keymass und Elektronisches von DJ Libbert, bevor Claas zur Schlussstunde nochmal ans Mischpult darf.

Die passende Verpflegung liefert Craftprotz mit Knabbereien, einem Craftprotz-Glas, vier regionalen Bieren, einer Flasche Francoviez und einer kleinen Flasche Myri, dem Hausschnaps der Luke. Abholen kann man das Paket noch bis Donnerstagabend im Laden in der Palaststraße. Nikola Weiler erzählt, dass seine Biertastings (der TV berichtete) ihn auf die Idee zur Party brachten. „Wir wollten für unser ‚Tanz in den Mai’-Paket eine musikalische Untermalung anbieten – und haben mit der Luke direkt begeisterte Mitmacher gefunden.“ Technisch unterstützt wird die Veranstaltung von Quarantechno, die auch das Equipment liefern. „Wir haben mit den Jungs gute Erfahrung bei einem vorherigen Stream gemacht“, erzählt Marvin Bombach von der Luke. Die DJs werden alle im Club selbst auflegen. Dafür werde die Theke ein wenig umgebaut und auf Abstand geachtet.

Dominique Koch sorgt als DJ Carnage23 seit Anfang der Corona-Krise jeden Abend ab 19 Uhr mit dem Format Social DisDancing für Musik per Facebook-Stream. Matthias Schmitt vom Kleinen Volkstheater hat dem DJ eine größere Bühne angeboten, denn das Theater in Trier-Feyen/Weismark steht aktuell ohnehin leer. Gemeinsam mit seinem DJ-Kollegen Captn Marcy legt der Trierer von 21 bis 1 Uhr am Donnerstagabend „die tanzbaren Hits der letzten 40 Jahre“ auf, wie er am Telefon erzählt. Übertragen wird wie gewohnt bei Facebook und Twitch, außerdem von 21 bis 23 Uhr auf dem Offenen Kanal OK54.

Für alle, denen das zu spät ist, bietet Beckers Hotel&Restaurant die Veranstaltung „Tanz den Mai“ am Freitag von 18 bis 21 Uhr an. Hier sorgen die DJs Mario, Kai und Kevin für passende Musik, gestreamt wird über Twitch. Sternekoch Wolfgang Becker bietet eine Picknick-Kiste mit Wein, Wasser, herzhaftem Knabberzeug aus eigener Herstellung und zwei Weingläsern an.

Am 1. Mai gibt es weitere Online-Parties, zum Beispiel die „Mai Wullerei“ ab 17 Uhr ebenfalls über Twitch. Die Villa Wuller bietet Techno und House an, aufgelegt von den Stamm-DJs des Clubs.