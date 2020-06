Freizeit : Tennis: Saarburg lädt zum Schnuppertraining ein

Saarburg Der Tennisclub (TC) DJK Saarburg bietet für Samstag, 13. Juni, ein Tennis-Schnuppertraining für Neueinsteiger an. Von 10 bis 15 Uhr können Interessierte an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen.

Als Höhepunkt des Tages will der Verein den Besuchern die Möglichkeit geben, das Sportabzeichen im Tennis zu machen. „Keine Angst, von Erstspieler bis Fortgeschritten, für jeden gibt es eine richtige Schwierigkeitsstufe“, erklärt der Verein in seiner Ankündigung. „Wir haben außerdem unsere neue Boule- und Beachtennisanlage für euch geöffnet, damit ihr auch wirklich alle Ecken des Vereins entdecken könnt.“ Kleine Snacks und Getränke können die Besucher unter freiem Himmel direkt auf der Anlage zu sich nehmen. Aus organisatorischen Gründen bittet der Verein um eine Anmeldung mit Namen und Wunschzeit für die Veranstaltung per E-Mail an sns.tc.saarburg@gmail.com