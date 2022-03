Veranstaltungen : Saar-Pedal bringt die Menschen 2022 wieder in Bewegung

Saar-Pedal bringt die Menschen 2022 wieder in Bewegung

Saar-Pedal lockt die Menschen auch 2022 wieder in den Sattel. Foto: Trierischer Volksfreund/Friedemann Vetter (Ve._)

Konz/Saarburg/Merzig Die beliebte Radler-Veranstaltung, die von Konz bis Merzig reicht, soll wieder fast so laufen wie vor Corona.

Die großen Veranstaltungen im Raum Konz und Saarburg sollen nach einer zweijährigen Corona-Pause 2022 alle wieder stattfinden – auch Saar-Pedal. Termin für den autofreien Erlebnistag ist Sonntag, 15. Mai. Laut Stefanie Koch von der Saar-Obermosel-Touristik werden alle Orte an der Saar zwischen Konz und Merzig an dem Begleitprogramm wieder teilnehmen – bis auf Filzen, das aber auch nicht direkt am Weg liegt.