Raum Konz/Saarburg/Kell am See/Hermeskeil : Corona-Tests gibt es an diesen Stellen – in Kell ist ein Angebot geplant

Es gibt einige Stationen in den Verbandsgemeinden Saarburg-Kell, Konz und Hermeskeil, an denen Menschen Corona-Schnelltests machen können. Foto: dpa/Kira Hofmann

Saarburg/Konz/Hermeskeil Die Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell will neben der Teststation in Saarburg in der alten Feuerwache eine zweite Station in Kell am See eröffnen und zwar im Millenhaus in der Kirchstraße, wo sonst der Musikverein probt.

Auch diese Teststation wird von Freiwilligen Helfern von Deutschem Roten Kreuz, THW und Feuerwehr betrieben. Laut Wehrleitung soll die Station, die allen Testwilligen offen steht, Ende kommender Woche oder in der übernächsten Woche öffnen. Versetzt zu den Terminen in Saarburg soll dienstag- und freitagabends nach Online-Anmeldung getestet werden. 119 Ehrenamtler sind für die beiden Stationen der VG im Einsatz. Laut Beigeordnetem Martin Alten bereitet die Verwaltung alles vor, damit sich Saarburg als Modellkommune für behutsame Öffnungsschritte in Vrebindung mit Testangeboten werden kann, allerdigs muss dafür die Inzidenz im Kreis unter 50 sinken. Derzeit liegt sie darüber.

Weitere Teststationen in den VG Konz, Hermeskeil und Saarburg-Kell:

Konz

Corona-Schnelltest-Zentrum Konz, gmittwochs 17 bis 20 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr, Am Stadion 4, Konz, Anmeldung online über www.ticket-regional.de, Stichwort: Terminvergabe

dm-Drogeriemarkt, wilde Acht 16, Konz, Eröffnung Ende KW 17

Rats-Apotheke, Lessingstraße 3, nur eingeschränkte Öffnungszeiten, Telefon: 06505/13131.

Nittel

Zahnarztpraxis Wels, Kirchenweg 17, wochentags von 8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr außer montags und mittwochnachmittag, Telefon: 06584/991017

Saarburg

dm-Drogeriemarkt, Am Leukbach 10, Eröffnungsdatum noch unbekannt

Praxis Dres.med.Lellig, Friedensaue 26, montags bis freitags 10.30 bis 12 Uhr, nur mit Termin, Telefon: 06581/92650.

Testzentrum VG Saarburg-Kell, Heckingstraße 26 A, mittwochs 18 bis 21 Uhr und samstags 10 bis 13 Uhr, Termine unter www.ticket-regional.de/schnelltest-corona-vg-saarburg-kell oder Telefon 0651/9790777

Irsch/Saar

Praxis Dr. Nicknig, Kirchgasse 6, täglich, Anmeldungen ausschließlich übers Internet unter testen.dr-nicknig.de oder www.dr-nicknig.de

Schillingen

Kasematten, Schulstraße 5a, nach telefonischer Vereinbarung, Telefon: 06589/9174567.

Zerf

Praxis Peter Greiner, Trierer Straße 15, nach telefonischer Anmeldung, Telefon: 06587-229

Hermeskeil

Testzentrum Hermeskeil, Trierer Straße 2 bis 4, montags 17 bis 19 Uhr, und mittwochs 16 bis 18 Uhr.

Praxis Dr. Nothardt, Nelkenweg 11, zu den Sprechzeiten oder im Anschluss nach Anmeldung, Telefon: 06503/2002.

Johanniter „Drive in“, Kölkerberg, Samstag 10 bis 13 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr, keine Terminvereinbarung nötig. Parkplatz unterhalb Gymnasium, Zufahrt über Kölkerberg.