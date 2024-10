Konzert Diese Blueslegenden waren zu Gast in Wiltingen (Fotos)

Nach Meinung vieler Musikfreunde gehören sie heute mit zum Besten, was die europäische Bluesszene zu bieten hat. Neben Lange, der oft mit Joe Cocker verglichen wird, standen in Wiltingen Bassist Reggie Worthy, Trommler Eddie Filipp und Ausnahmegitarrist Krissy Matthews auf der Bühne. Dank seiner ausgezeichneten Kontakte in der Musikszene gelang es Veranstalter Christof Kramp, die berühmte Gruppe auf ihrer zweiten Jubiläumstournee zum 40-jährigen Bestehen nach Wiltingen zu holen. So kommen auch Musikfreunde der Region in den Genuss der außergewöhnlichen Musik, die Gitarren-Bluesrock mit Soul vermengt, mit Psychedelic, Rhytm & Blues, Boogie und sogar Ausflügen in Jazzgefilde. „Das ist Musik, die zeitlos ist. Chris Farlowe noch einmal live zu erleben, ist eine tolle Sache“, sagt Kramp.