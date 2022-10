Sat1-Kochshow : Hochwälder kocht bei „The Taste“ – und sorgt für eine Premiere

Schillingen Daniel Mai aus Schillingen tritt aktuell sehr erfolgreich bei der Sat1-Kochshow „The Taste“ an. Dort sorgt er für ein Novum. Warum er seine Leidenschaft dennoch nicht zum Beruf machen möchte.

Es folgten: Ärger bei Daniel (“Zu Hause ist mir noch nie so ein Fehler passiert“), Tränen bei der Mama hinter der Bühne und eine einmalige zweite Chance. Dass jemand noch einmal kochen darf, weil die Coaches in ihm Potenzial sehen (Zitat Frank Rosin: „Handwerk richtig gut, Potenzial hast du“), hatte es in neun Staffeln der erfolgreichen Sat1-Kochshow bisher noch nicht gegeben. Der 30-jährige Daniel kochte ein zweite Mal, überzeugte und schaffte es ins Team Alex Kumptner. Und da soll es, geht es nach dem Kandidaten selbst, noch einige Wochen weitergehen: „Natürlich macht man damit um zu gewinnen, auch wenn die Ehrfurcht schon groß ist“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Daniel Mai aus Schillingen kocht „voller Ehrfurcht“ bei The Taste

Also bleibt es beim Hobby. Seine Küchenanfänge erlernte er, als er immer wieder der Mama, einer passionierten Köchin über die Schulter schaute. „Dann habe ich es irgendwann selbst versucht und mich immer wieder an schwierigere Dinge probiert“, sagt Daniel. Die Leidenschaft und Liebe zum Kochen sei ihm also in die Wiege gelegt worden. Er kochte fortan immer wieder für Freunde und Bekannte.