Theater : Wenn tyrannische Ehefrauen zu „Engeln“ werden

Für „Graf“ Ferdinand (Gerhard Ludwig) gehen die tyrannischen Ehefrauen Hedwig (Rosi Schmittberger; Mitte) und Irmgard (Marlene Ganz) sogar bereitwillig in die Knie. Foto: Ursula Schmieder

Rascheid Das war nicht anders zu erwarten: Auch das aktuelle Stück der Rascheider Theatergruppe kommt bestens an.

Bei der mit gut 200 Besuchern ausverkauften Premiere kam das Stück sehr gut an, wie begeisterter Applaus, auch zu einzelnen Szenen, bewies. Das sei richtig schön, begrüßte die über 90-jährige Maria Biwer die vielen Gelegenheiten, herzhaft zu lachen. Und da einer ihrer Enkel mit auf der Bühne stand und ein zweiter sich um die Technik kümmerte, hatte sie umso mehr Spaß. In Rascheid gebe es überhaupt eine „schöne Gemeinschaft“, lobte sie die Vereine, die einander bei Veranstaltungen ganz selbstverständlich helfen – auch bei der Theateraufführung. Für Helmut Biwer ist das Stück schon deshalb super, weil es Manchem im Dorf einen Spiegel vorhalte. In den dargestellten Charakteren sei der eine oder andere unschwer zu erkennen gewesen.