Kultur : Theaterwerkstatt Konz feiert Premiere – Wenn Romeo und Julia außer Kontrolle geraten

Konz Die Theaterwerkstatt Konz hat sich vor einem Jahr gegründet und bringt jetzt ihr erstes Stück auf die Bühne in Roscheid.

Bernd Blumenthal will mit seiner Truppe jetzt durchstarten: „Wir wollten ein Zeichen der Hoffnung setzen, nicht die Hände in den Schoß legen“, sagt er. Der ehemalige Lehrer des Gymnasiums Konz hat vor ziemlich genau einem Jahr die Theaterwerkstatt Konz ins Leben gerufen, um in der Pandemie sich und seinen Mitstreitern eine Aufgabe zu geben. Als früherer Leiter der Theater-AG hatte er einige theateraffine ehemalige Schüler im Auge, die auch spontan begeistert von der Idee waren, wieder Theater zu spielen.