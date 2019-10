Umwelt : Wälder im Hochwald in der Klimakrise

Dhronecken Thomas Vanck, Leiter des Forstamts Hochwald, informierte die Vertreter waldbesitzender Kommunen über Probleme wie die Borkenkäferplage.

Seine Thesen: Durch die zwei aufeinanderfolgenden, überdurchschnittlich trockenen Jahre mit heißen Sommern haben alle Waldbäume gelitten. Die Waldböden sind immer noch bis in große Tiefen ausgetrocknet und allen Bäume haben mit Trockenstress zu kämpfen. Im Bereich des Forstamts Hochwald ist vor allem die Fichte betroffen. Die geschwächten Bäume können sich immer schlechter gegen den Fichtenborkenkäfer wehren. Für die Forstleute bedeutete dies in den vergangenen beiden Jahren viel Arbeit.

Vanck sagte: „Ab dem Frühjahr bis in den Herbst müssen die Fichten regelmäßig auf Befall mit Borkenkäfer kontrolliert werden. Befallene Bäume werden möglichst umgehend gefällt und aus dem Wald entfernt, damit die Käfer sich nicht weiter ausbreiten können.“ Da aus diesem Grund in ganz Mitteleuropa große Mengen Fichtenholz eingeschlagen werden mussten, hat sich der Preis für Fichtenholz laut Vanck seit Anfang vergangenen Jahres nahezu halbiert. Gerade schwächeres Holz minderer Qualität sei kaum noch zu verkaufen. Der Forstamtsleiter kündigte an: „Aufgrund der Absatzprobleme beim Fichtenholz empfehlen wir, die Fichte auch als Brennholz in den Blick zu nehmen. In Regionen wie dem Schwarzwald oder dem Alpenraum wird von jeher die Fichte auch als Brennholz verwendet. Die Revierleitungen werden, je nach örtlicher Situation, mit entsprechenden Vorschlägen auf die Kommunen zukommen.“