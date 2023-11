Neubau löst akute Platzprobleme Dreimal größere Fahrzeughalle: Technisches Hilfswerk in Hermeskeil bekommt neues Domizil

Hermeskeil · Die Arbeiten für ein großes Bauprojekt in Hermeskeil haben begonnen. An der Raiffeisenstraße bekommt das Technische Hilfswerk eine neue Unterkunft. Was dort alles für etwa fünf Millionen Euro entsteht und wieso das dringend notwendig ist.

28.11.2023 , 08:06 Uhr

Die Fahrzeughalle des THW Hermeskeil ist zu klein geworden. Die neue Halle wird dreimal größer. Zusätzlich entsteht ein neues Unterkunftsgebäude mit zwei Geschossen. Darin sollen Duschen, Umkleideräume, ein Schulungsraum, Büros, Werkstatt und Geräteräume untergebracht werden. Foto: THW Ortsverband Hermeskeil

50 Männer und Frauen stehen im Ortsverband Hermeskeil bereit, wenn die Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) gefragt ist. Seit Mitte der 1980er Jahre haben sie ihre Unterkunft in der Raiffeisenstraße am Stadtrand. Doch schon bald steht ein Umzug bevor. Denn vor wenigen Wochen begannen die Arbeiten für einen Neubau inklusive neuer Fahrzeughalle.