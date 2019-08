Engagement : THW-Jugend Hermeskeil zählt zu den Besten

Hermeskeil Beim Bundesentscheid in Thüringen hat sie den fünften Platz erreicht.

In einer knapp zweistündigen ,,Hitzeschlacht“ beim Bundesentscheid der THW-Jugend Ende Juli im thüringischen Rudolstadt haben die Hermeskeiler den fünften Platz auf Bundesebene erreicht und damit bewiesen, dass sie zu den besten Jugendgruppen Deutschlands zählen. Qualifiziert für den diesjährigen Wettkampf haben sich die Junghelfer durch den Sieg beim Landeswettkampf 2018 in Prüm.

In diesem Jahr nun begaben sich die 16 Mannschaften bei fast 30 Grad Celsius auf eine Zeitreise ins Jahr 1342: Ein Jahrtausendhochwasser zerstörte die Heidecksburg (durch Gerüste nachgestellt) schwer, welche nun gesichert und wieder instand gesetzt werden musste. So galt es, in diesem nachgestellten Katastrophenszenario, zahlreiche Aufgaben innerhalb von zwei Stunden möglichst fehlerfrei zu meistern: Unter anderem musste ein Behelfssteg gebaut, Verletzte gerettet, ein Fahnenmast gebaut, ein Brunnen instand gesetzt und die Burg durch eine Brücke wieder zugänglich gemacht werden. Was auf sie zukommt, wussten die Nachwuchskräfte, denn die Aufgaben wurden im Vorfeld bekanntgegeben. In zahlreichen Übungsdurchläufen gelang es der Hermeskeiler Wettkampfmannschaft, sich mit viel Ehrgeiz und Teamgeist bestmöglichst vorzubereiten – und auch die geheime Aufgabe, die sie erst vor Ort erfahren haben, wurde souverän gelöst.