Neubau gestartet THW und Feuerwehr rücken im Gewerbegebiet Saarburg zusammen (Bilderstrecke)

Vom jüngsten größeren Einsatz des THW-Ortsverbands Saarburg dürften die meisten mitbekommen haben: Die Hilfskräfte haben die Feuerwehr Mitte September dabei unterstützt, den großen Brand in einer Holzbaufirma in Trierweiler zu löschen. Sie haben die Reste der abgebrannten Halle mit Spezialausrüstung zertrennt und entfernt und den Feuerwehrleuten so Zugang für die Nachlöscharbeiten verschafft. Mit dem 8000-Liter-Wassertank des THW wurde die Wasserversorgung in Trierweiler unterstützt.