Spektakel für Groß und Klein Miss Hochwald wird wieder gesucht – und ihre kleinen Kolleginnen treten auch an

Kell am See · Bei der Keller Kirmes wird im Rahmen der Tierschau wieder nach der Miss Hochwald gesucht. Die Siegerin des vergangenen Jahres wird aber nicht versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Warum das so ist und was die Schau in diesem Jahr Besonderes zu bieten haben.

23.08.2023, 07:22 Uhr

Zoe und Sören haben im vergangenen Jahr beim Bambino-Wettbewerb der Keller Tierschau mitgemacht. Auch in diesem Jahr wird der Nachwuchs wieder Kälbchen und Ponys präsentieren. Foto: TV/Marion Maier

Nicole hieß die Miss Hochwald im vergangenen Jahr. Der Preisrichter nannte sie „eine tolle alte Kuh“. Da war sie sieben und schon fünffache Mutter. In diesem Jahr ist Nicole acht und wird nicht an der Keller Tierschau, die am Montag, 28. August, auf der Wiese am Keller Sportplatz über die Bühne geht, teilnehmen. Das Tier ist auf dem Damfloser Mühlenhof von Nadine und Axel Hemmes zu Hause. Nadine Hemmes sagt: „Sie gibt gerade keine Milch, sie erwartet ein Kälbchen.“