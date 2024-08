Tierschau in Kell am See Warum Miss Hochwald so viele Menschen anlockt (Fotos)

Kell am See · Bei der Tierschau in Kell am See war trotz ungünstigem Termin wieder jede Menge los. Es sind nicht allein die Tiere, die Menschen dazu bringen, die einzigartige Veranstaltung zu besuchen.

27.08.2024 , 09:47 Uhr

Link zur Paywall Tierschau Kell: So war die Wahl der Miss Hochwald 2024 - mehr Bilder 36 Bilder Foto: TV/Marion Maier