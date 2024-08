Tierschau in Kell am See Warum Miss Hochwald so viele Menschen anlockt

Kell am See · Die Melkmaschine am Euter, die Schnauze im Heu – so sehen Siegerinnen aus. Die neue Miss Hochwald heißt Sidonie, ist schwarz-weiß gescheckt, knapp vier Jahre alt und kommt aus Damflos vom Hof von Axel und Nadine Hemmes.

26.08.2024 , 18:40 Uhr

Link zur Paywall Tierschau Kell: So war die Wahl der Miss Hochwald 2024 - mehr Bilder 36 Bilder Foto: TV/Marion Maier