Kommunale Energiegesellschaft Saarburg-Kell : Weiterhin Streit in der Energiegesellschaft VG Saarburg-Kell

Diese fünf Windräder bei Greimerath sollen Gesellschaft erhalten. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg/Kell am See Tim Kohley ist der neue Vorsitzende im Verwaltungsrat der kommunalen Energiegesellschaft der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Er tritt die Nachfolge von Martin Alten an. Das Gremium kommt dennoch nicht zur Ruhe.