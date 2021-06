Heimatgeschichte : Neues Kreuz erinnert an blutigen Mord

Von Abentheuer aus machte sich vor 280 Jahren der Tiroler Händler Thomas auf den Weg ins Kurtrierische. Dort kam er aber nie an. Ein Unbekannter tötete ihn. An der Gedenkstätte im Wald wurde nun ein neues Kreuz aufgestellt. Foto: Heimatverein Neuhütten

Neuhütten/Abentheuer Die Gedenkstätte Tirolerstein wird vom Heimatverein Neuhütten gehegt und gepflegt. Weil im Winter ein Baum darauf gefallen ist, gab es Handlungsbedarf.

Es ist ein Mahnmal für einen ungesühnten Mord, der vor 280 Jahren im tiefen Wald geschah. Auf dem Sockel des sogenannten Tirolersteins mitten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und direkt auf der Grenze zwischen den Landkreisen Birkenfeld und Trier-Saarburg wurde vor wenigen Tagen ein neues Holzkreuz installiert. Verantwortlich dafür war der Heimatverein Neuhütten mit Unterstützung der Ortsgemeinde.

„Im Winter ist durch Schneebruch ein Baum auf das bisherige Kreuz gefallen. Dieses hat der Heimatverein im Jahr 1981 zusammen mit dem Gedenkstein dort aufgestellt und gleichzeitig auch den kleinen Rastplatz mit Tisch und Sitzbänken angelegt“, berichtet der aktuelle Vorsitzende Martin Weiler. Dieses Kreuz habe aus Holz bestanden, das vor 40 Jahren aus einem Strommast he­­rausgeschnitten worden war und dann an der Stelle der historischen Bluttat auf dem Kamm der Dollberge seinen Platz gefunden hatte.

„Nach so langer Zeit war das Kreuz nicht nur durch den Schneebruch beschädigt, sondern auch so morsch und verwittert, dass wir uns zum Aufbau eines neuen Kreuzes entschlossen haben“, sagt Weiler.

Dieses wurde aus dem Stamm einer Douglasie gefertigt. Die Gemeindearbeiter übernahmen den Transport zur 665 Meter hoch gelegenen Gedenkstätte und richteten das Kreuz dort auf. Finanziert wurde es aber vom Heimatverein.

Der Tirolerstein trägt seinen Namen, weil er an den niemals aufgeklärten Raubmord an einem fahrenden Händler namens Thomas erinnerte, der aus dieser Region Österreichs stammte. Dieser wurde am 19. Januar 1741 von einem Unbekannten erschlagen, wie auf der Inschrift des Steinsockels zu lesen ist.

Um den Kriminalfall ranken sich viele Geschichten. Eine blumige, historisch aber nicht haltbare Beschreibung des mörderischen Geschehens, bei der sogar ein Ausspruch des nie gefassten Täters („Geld her oder dein Leben!“) zitiert wird, findet sich beispielsweise auf der Internetseite der Gemeinde Abentheuer. Es gibt aber auch seriösere Überlieferungen, was sich im Winter 1741 zugetragen hat. Zum Beispiel in der 2015 von Hans Ruppenthal zusammengetragenen Sammlung „Sagen, Geschichten, Berichte und Geheimnisse aus dem Nationalpark“.

Danach war der Tiroler Händler Thomas zu dieser Zeit im ganzen Hochwald bekannt. Bevor er sich im kalten und schneereichen Januar 1741 vom Naheland aus auf den Weg ins Kurtrierische machen und Märkte in Züsch und Malborn besuchen wollte, machte er in Abentheuer Station im Wirtshaus von David Roth, das es einst in der Hujetsmühle direkt an der heutigen Landesstraße 165 gab. Dort wurde der Tiroler Krämer laut Überlieferung beim Geldzählen beobachtet. Seine Schlafstätte in einem Strohlager teilte er mit einem Knecht, dessen Name in einer Abhandlung als Niklas von Hoppstädten angegeben wird.

Am 19. Januar verließ Thomas sein Quartier in Abentheuer. Doch in den Ortschaften im Hochwald, die seine Ankunft fest erwarteten, kam er nie an. Da nach seinem Ausbleiben das Schlimmste befürchtet wurde, erhielten die Gerichtsschöffen des Amts Birkenfeld, Pauli und Faber, zusammen mit einem Polizeiwachtmeister den Auftrag, den Züscher Wald „diesseits der Amtsgrenze durchaus wohl zu visitieren“.

An der Stelle des heutigen Tirolersteins machte der Suchtrupp dann die grausige Entdeckung. In den Quellen heißt es, dass die Männer zunächst Thomas´ Kramkasten aus dem Schnee herausragen sahen. Dicht daneben lag der tote Händler in einer Blutlache.

Die spätere Untersuchung durch den Amtschirurgen Bethmann kam zu dem Ergebnis, dass der Tiroler durch „Streiche“ auf Kopf und Gesicht ums Leben kam. Es wurde aber laut der von Ruppenthal angeführten Überlieferung „kein Prügel oder Stein gefunden, um zu beweisen, womit der Totschlag geschehen sei“.

Das Geld des Ermordeten war verschwunden, in seinen Kleidern fanden sich nur noch einige persönliche Gegenstände. Begraben wurde der Händler am 23. Februar 1741 auf dem Birkenfelder Friedhof. Sein Tod blieb ungesühnt. Der Knecht, der mit Thomas in Abentheuer genächtigt hatte, wurde der Tat stark verdächtig.

Er war einige Tage nach dem Verschwinden des Tirolers in einem Wirtshaus dadurch aufgefallen, dass er für seine Verhältnisse ungewöhnlich viel Geld bei sich trug. Nachzuweisen war ihm der Mord aber nicht.

Die Erinnerung an den Mord lebte danach fort. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Tirolerstein im Jahr 1812. Heute macht an der vom Heimatverein gepflegten Gedenkstätte nicht nur mancher Wanderer eine Rast.

Seit vor wenigen Jahren im nahen Neuhüttener Ortsteil Muhl die frühere Kapelle zur Nationalparkkirche umgewandelt wurde und seitdem Sternwanderungen dorthin stattfinden, ist der Tirolerstein auch eine Stätte, an der Gläubige von Zeit zu Zeit Gottesdienste feiern, berichtet Martin Weiler.