Rechtsstreit um Gleisschotter Verhärtete Fronten zwischen Land und Bergbaufirma aus Wellen

Die Regionen Lombardei und Piemont stehen in Deutschland für pittoreske Alpenlandschaften und wundervolle Bergseen. Käsespezialitäten, Wein und andere Leckereien hat der durchschnittliche Deutsche im Kopf. Vielleicht noch die Modemetropole Mailand oder die Autostadt Turin. An den Import gefährlichen Abfalls denkt er wohl in der Regel nicht. Doch den will nun die TKDZ GmbH aus diesen beiden italienischen Regionen nach Wellen importieren. Dort soll der leicht asbesthaltige Gleisschotter unter Tage dazu dienen, einsturzgefährdete Bereiche des dortigen Bergwerkstollens abzustützen.